Рундблад: не боялись раздавить Прохоркина после гола, были очень счастливы

Защитник СКА Давид Рундблад подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1 ОТ, 1-2 в серии).



«Не сказал бы, что СКА в овертайме было психологически тяжело. У нас отличная команда, мы знаем, что можем хорошо играть. Конечно, для нас был сегодня очень важный матч. Мне кажется, что по качеству игры мы превзошли соперника. Сейчас важно перезарядить батарейки и продолжать в том же духе. Третий период мы провели очень солидно, много владели шайбой, могли забить ещё в основное время.



Очередной видеопросмотр? В таких моментах от нас ничего не зависит, мы можем только ждать решения арбитров. Очередная незасчитанная шайба нас не расстраивает, нельзя к этому так относиться. Мы должны фокусироваться на своей игре, повышать её качество и продолжать бороться.



Не боялись ли раздавить Прохоркина на льду после победного гола? Не думаю, что хоть кто-то думал об этом в тот момент. Мы просто были очень счастливы, что победили», — передаёт слова Рундблада корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Видео решающего гола Николая Прохоркина в овертайме матча с ЦСКА