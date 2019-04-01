И. Воробьёв: Дацюка все очень ждут, как будет готов — появится

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1 ОТ, 1-2 в серии).



«В первом периоде нас немного подвели удаления, а со второго взяли инициативу в свои руки. Сегодня ошибок было намного меньше, это огромный плюс команде. Хорошо, что забили больше одного. Трудовой, рабочий гол. Коля — молодец, выцарапал из-под четверых.



Гол на последней секунде периода? Не самый приятный гол, но всё равно потом переломили, это самое важное.



Действительно, Дацюка все очень ждут. Как только он будет готов, сразу появится. Проблема с физическим состоянием? Если он не играет, то как думаете, в чём дело? Я в Москве уже отвечал на этот вопрос», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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