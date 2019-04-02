«Флорида» обыграла «Вашингтон», у Кузнецова гол, у Овечкина — передача

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3.

Счёт на 14-й минуте открыл форвард хозяев Фрэнк Ватрано. Во втором периоде «пантеры» провели три результативные атаки. Отличились Джонатан Юбердо, Винсент Трочек и Трой Брауэр. В третьем игровом отрезке у гостей голами отметились Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрём и Якуб Брана. Точку в матче поставил Трочек, оформивший дубль.

Посмотреть видео гола Кузнецова можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Евгения 2 броска в створ и 2 силовых приёма за 18.28 на льду. У Александра Овечкина результативная передача, показатель полезности «-2», 6 бросков и 8 силовых приёмов за 22.42. У Дмитрия Орлова «-1», 2 броска за 20.44.

У Евгения Дадонова результативная передача, бросок и 2 блок-шота за 15.32.