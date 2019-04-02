«Тампа-Бэй» — третья команда в истории с 60 победами за сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 5:2. «Молнии» одержали 60-ю победу в 79 матчах.

Ранее этого рубежа достигали только две команды. «Детройт Ред Уингз» в сезоне 1995/96 одержал 62 победы и набрал 131 очко. В сезоне 1976/1977 в активе «Монреаля» было 60 выигрышей при 132 баллах. Тогда «канадцы» потерпели лишь восемь поражений в основное время.

«Тампа» заранее до окончания регулярного чемпионата выиграла Президентский кубок. Эта награда вручается команде, которая завершит сезон с наибольшим количеством очков. «Молнии» на 19 баллов опережают «Калгари Флйэмз».

В регулярном чемпионате «молниям» осталось сыграть с «Монреалем», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Бостон Брюинз».