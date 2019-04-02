Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома в серии буллитов взял верх над «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Джейден Шварц. В начале третьего игрового отрезка Владимир Тарасенко увеличил преимущество «блюзменов». «Лавины» усилиями Габриэля Ландескога одну шайбу отыграли, а на последней минуте восстановили равновесие. Отличился Александер Керфут. Победу хозяевам в серии буллитов принёс Райан О’Ралйли.

Посмотреть видео гола Тарасенко можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Владимира 2 броска в створ и 2 силовых приёма за 19.41. на льду. У Ивана Барбашёва 2 силовых приёма за 12.53.

У Никиты Задорова показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 2 броска, 5 силовых приёмов и 2 блок-шота за 22.18. Семён Варламов остался на скамейке запасных.