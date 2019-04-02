Ковальчук попал в состав впервые за две недели и сделал голевую передачу

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Калгари Флэймз». Идёт середина второго периода, счёт равный — 2:2. В состав «королей» впервые за две недели попал российский нападающий Илья Ковальчук, пропускавший выездную серию из трёх встреч по Канаде. На 14-й минуте он отметился результативной передачей на Кайла Клиффорда.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

В 62 матчах сезона на счету Ковальчука 32 (14+18) очка при показателе полезности «–25». Это один из худших показателей среди всех нападающих в НХЛ.

Ранее Ковальчук дал несколько интервью, где подверг критике Дежардена и выразил недовольство своим низким игровым временем и ролью в команде.