«Вегас» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Эдмонтон», у Макдэвида гол

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дома взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1.

Счёт на 16-й минуте открыл форвард хозяев Коди Икин. На старте второго периода Джонатан Маршессо увеличил преимущество «Вегаса». Вскоре капитан гостей Коннор Макдэвид сократил отставание. Точку в матче поставил Пьер-Эдуар Белльмар, поразивший пустые ворота.

Валентин Зыков участия в матче не принимал.

«Вегас» прервал серию из пяти поражений, но остался на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 93 очка. В первом раунде плей-офф «золотые рыцари» встретятся с «Сан-Хосе Шаркс».

«Эдмонтон» потерпел третье поражение кряду. «Нефтяники» — 13-е с 77 баллами.