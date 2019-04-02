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«Вегас» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Эдмонтон», у Макдэвида гол

«Вегас» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Эдмонтон», у Макдэвида гол
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дома взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1.

Счёт на 16-й минуте открыл форвард хозяев Коди Икин. На старте второго периода Джонатан Маршессо увеличил преимущество «Вегаса». Вскоре капитан гостей Коннор Макдэвид сократил отставание. Точку в матче поставил Пьер-Эдуар Белльмар, поразивший пустые ворота.

Валентин Зыков участия в матче не принимал.

«Вегас» прервал серию из пяти поражений, но остался на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 93 очка. В первом раунде плей-офф «золотые рыцари» встретятся с «Сан-Хосе Шаркс».

«Эдмонтон» потерпел третье поражение кряду. «Нефтяники» — 13-е с 77 баллами.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2019, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 1
3:1, 0:0, 0:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – – 0, 2:0 – – 0, 2:1 – – 0, 3:1 – – 0
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