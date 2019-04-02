«Калгари» забросил «Лос-Анджелесу» 7 шайб после возвращения Ковальчука в состав

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома потерпел разгромное поражение от «Калгари Флэймз» — 2:7.

По истечении двух периодов канадская команда вела со счётом 3:2. В её составе отличились Дерек Райан, Сэм Беннетт и Джонни Годро. У «королей» голы на счету Кайла Клиффорда и Дастина Брауна. В третьем игровом отрезке «огоньки» провели четыре результативные атаки. Заброшенными шайбами отметились Джеймс Нил, Эндрю Маджапане, Марк Янковски и оформивший дубль Райан.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл первую встречу за две недели. На его счету результативная передача, показатель полезности «-2» и бросок в створ за 12.33 на льду (2.48 — в большинстве).