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«Калгари» забросил «Лос-Анджелесу» 7 шайб после возвращения Ковальчука в состав

«Калгари» забросил «Лос-Анджелесу» 7 шайб после возвращения Ковальчука в состав
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома потерпел разгромное поражение от «Калгари Флэймз» — 2:7.

По истечении двух периодов канадская команда вела со счётом 3:2. В её составе отличились Дерек Райан, Сэм Беннетт и Джонни Годро. У «королей» голы на счету Кайла Клиффорда и Дастина Брауна. В третьем игровом отрезке «огоньки» провели четыре результативные атаки. Заброшенными шайбами отметились Джеймс Нил, Эндрю Маджапане, Марк Янковски и оформивший дубль Райан.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл первую встречу за две недели. На его счету результативная передача, показатель полезности «-2» и бросок в створ за 12.33 на льду (2.48 — в большинстве).

Ковальчук попал в состав впервые за две недели и сделал голевую передачу
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2019, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 7
2:7, 0:0, 0:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – – 0, 2:0 – – 0, 2:1 – – 0, 2:2 – – 0, 2:3 – – 0, 2:4 – – 0, 2:5 – – 0, 2:6 – – 0, 2:7 – – 0
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