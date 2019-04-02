Тарасенко вышел на чистое пятое место по забитым голам в истории «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в домашнем матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) отметился заброшенной шайбой. Она позволила форварду выйти на пятое место в истории клуба по забитым голам.

Тарасенко превзошёл результат Кейта Ткачука, у которого в активе было 209 шайб. Следующая цель для Владимира – Гарри Ангер с 292 голами. Лидером является знаменитый Бретт Халл, в его активе 527 заброшенных шайб.

Ранее Тарасенко стал четвёртым хоккеистом, кто смог пять сезонов подряд достигнуть отметки в 30 заброшенных шайб. Всего в текущем сезоне на счету форварда 62 (31+31) очка при показателе полезности «+8».

В прошедшей встрече на счету Тарасенко также 2 броска в створ и 2 силовых приёма за 19.41. на льду.