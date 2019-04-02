Кейн провёл 900-ю игру в НХЛ, Анисимов – 700-ю

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в овертайме уступил «Виннипег Джетс» — 3:4. Нападающие хозяев Патрик Кейн и Артём Анисимов провели юбилейные встречи в лиге.

Патрик Кейн, проводящий всю карьеру в «Чикаго», сыграл 900-й матч. Всего на его счету 933 очка – 353 гола и 580 результативных передач. В текущем сезоне второй раз в карьере форвард достиг планки в 100 баллов. В его активе 105 (41+64) очков.

Артём Анисимов провёл 700-ю игру в лиге. На его счету 346 очков – 162 гола и 184 результативные передачи. Ранее в НХЛ центральный нападающий выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс».

«Чикаго» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 80 очками.