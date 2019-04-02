Копитар провёл 1000-й матч в НХЛ, у него голевая передача «-3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома потерпел разгромное поражение от «Калгари Флэймз» — 2:7. Капитан «королей» Анже Копитар провёл 1000-ю встречу в НХЛ. На его счету результативная передача, показатель полезности «-3», бросок в створ и 47% выигранных вбрасываний за 19.04 (2.48 – в большинстве) на льду.

В 1000 матчей в активе словенского форварда 886 очков – 311 голов и 575 результативных передач при показателе полезности «+72» и 276 минутах штрафа. В текущем сезоне на счету Копитара 58 (21+37) баллов.

Копитар является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В текущем сезоне «Кингз» занимают 15-е, последнее, место в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками.