Кучеров – первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.

Главной звездой признан лидер бомбардирской гонки и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Во встрече с «Оттавой Сенаторз» (5:2) он оформил ассистентский хет-трик. Также форвард стал первым игроком за 13 лет, набравшим 125 очков. До повторения рекорда среди российских игроков, который принадлежит Александру Могильного, Никите осталось набрать два балла в трёх играх.

Второй звездой стал капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков, также отметившийся ассистентским хет-триком во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3). Финн повторил рекорд франшизы, установленный Павлом Буре (94 очка).

Замкнул тройку лучших нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес. На его счету победная шайба в матче с «Нью-Йорк Айлендерс»(2:1), за который ранее выступал.