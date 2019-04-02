Коннор Макдэвид повторил личный рекорд по голам за регулярный сезон НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дома победил «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1. «Эдмонтон» потерпел третье поражение кряду и потерял шансы на выход в плей-офф.

Единственную шайбу «Эдмонтона» забросил Коннор Макдэвид. 22-летний канадец повторил личный рекорд по голам за сезон (41 заброшенная шайба). Впервые этой отметки канадский нападающий достиг в прошлом сезоне. Всего за карьеру в лиге Коннор забросил 128 шайб.

Ранее Макдэвид обновил личный рекорд по очкам за регулярный сезон НХЛ. Сейчас в его активе 115 (41+74) очков в 75 матчах сезона. Макдэвид идёт на втором месте в гонке бомбардиров с отставанием от лидера – Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» – на 11 очков.

Коннор Макдэвид обновил личный рекорд по очкам за регулярный сезон НХЛ