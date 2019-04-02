Александр Овечкин опередил Сидни Кросби и Бобби Кларка по количеству очков в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3.

На счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина результативная передача, показатель полезности «-2», 6 бросков и 8 силовых приёмов за 22.42.

Благодаря голевому пасу Александр достиг отметки 1211 очков за карьеру. Лучший российский снайпер за историю НХЛ вышел на 44-е место в лиге по количеству набранных очков. Овечкин разом опередил капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Бобби Кларка (у обоих — по 1210 очков).

Следующей целью для Александр являются позиции Джереми Рёника (1216 баллов). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (2857), второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887).

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