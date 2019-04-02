Давыдов: ЦСКА по-прежнему хозяин положения, перелома в серии не видно

Легендарный защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА (2-1).

«Если брать все противостояние в целом, то 0-3 Санкт-Петербург не заслужил, в принципе в каждом матче СКА имел шансы на победу. Тем не менее пока перелома в серии не видно, третий матч вновь складывался для СКА очень тяжело. Всё-таки пока «армейцы» Питера не могут реализовать свой потенциал, играют не очень уверенно и азартно, отсутствует спортивная наглость, раскованность. А без этих качеств в плей-офф далеко не пройдёшь.

Один из лучших матчей в карьере провёл Шестёркин. Мне очень нравится этот молодой вратарь, а два-три его эффектнейших «спасения» подтвердили справедливость решения тренеров убрать в запас Хелльберга. Когда вратарь свой лучший хоккей показывает в решающие моменты важнейшего матча — это подтверждение его класса.

Задача СКА — вывести ЦСКА из равновесия, сделать серию более эмоциональной и открытой. Но пока она получается суховатой, что на пользу именно «армейцам» Москвы. Они по-прежнему хозяева положения», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.