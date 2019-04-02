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«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Салават» — «Авангард»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00 мск

«Салават» — «Авангард»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00 мск
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 2 апреля, в Уфе будет сыгран третий матч серии финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» (0-2). Начало — в 17:00 мск.

Календарь Кубка Гагарина 2019 года

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через смс» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Салават Юлаев» — «Авангард».

Первый матч остался за подопечными Боба Хартли (4:3 ОТ). В овертайме отличился Сергей Шумаков, реализовавший большинство после передач Коди Франсона и Тейлора Бека. Во второй игре «ястребы» одержали уже более уверенную победу со счётом 4:1.

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