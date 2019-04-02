Емелин — о матчах в Уфе: игры будут такие же жёсткие и напряжённые

Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин поделился мнением о третьем матче серии третьего раунда плей-офф КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым», который состоится сегодня, 2 апреля, в Уфе. Начало встречи — в 17:00 мск.

«Я думаю, что сильно не изменятся игры. Будут такие же жёсткие и напряжённые. Мы будем настроены на хорошую борьбу. Нужно показать свою игру — скоростную, агрессивную. Будем отталкиваться от своей игры», — сказал Емелин в эфире клубного телевидения.

Первый матч остался за подопечными Боба Хартли (4:3 ОТ). В овертайме отличился Сергей Шумаков, реализовавший большинство после передач Коди Франсона и Тейлора Бека. Во второй игре «ястребы» одержали уже более уверенную победу со счётом 4:1.