Найджел Доус отказался играть за сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка поделился мнением о составе команды, который начал подготовку к ЧМ-2019.



«Многие ребята ещё задействованы в клубах. Некоторые в „Номаде“, кто-то играет в ВХЛ. Весь состав соберётся восьмого апреля. В целом наша задача — познакомиться с ребятами, узнать всех.



Точно не примет участие Доус. Он отказался. Мы высылали ему приглашение. По Даллмэну ничего не изменилось. По Старченко — ему понадобится ещё шесть месяцев на восстановление. Валерий Орехов приступил к тренировкам, никаких вопросов по нему нету.



Талгата Жайлауова не было в списке, он сам пришёл и тренируется. Пресс-служба что-то напутала, указав его. Он здесь, тренируется», — цитирует тренера Sports.kz.

23 игрока «Барыса» вошли в расширенный список сборной Казахстана на ЧМ-2019