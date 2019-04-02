Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Найджел Доус отказался играть за сборную Казахстана

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Найджел Доус отказался играть за сборную Казахстана
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка поделился мнением о составе команды, который начал подготовку к ЧМ-2019.

«Многие ребята ещё задействованы в клубах. Некоторые в „Номаде“, кто-то играет в ВХЛ. Весь состав соберётся восьмого апреля. В целом наша задача — познакомиться с ребятами, узнать всех.

Точно не примет участие Доус. Он отказался. Мы высылали ему приглашение. По Даллмэну ничего не изменилось. По Старченко — ему понадобится ещё шесть месяцев на восстановление. Валерий Орехов приступил к тренировкам, никаких вопросов по нему нету.

Талгата Жайлауова не было в списке, он сам пришёл и тренируется. Пресс-служба что-то напутала, указав его. Он здесь, тренируется», — цитирует тренера Sports.kz.

23 игрока «Барыса» вошли в расширенный список сборной Казахстана на ЧМ-2019
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент