Скабелка: «Барысу» нужно было ехать на Дальний Восток по схеме «Салавата»

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги сезона для своей команды.



«Думаю, что можно разделить сезон на две части. Все довольны тем, как прошёл регулярный чемпионат. В плей-офф не всё у нас получилось. Конечно, мы не можем быть до конца удовлетворены сезоном. Мы и болельщики, думаю, рассчитывали на большее. Но я хочу ещё раз поблагодарить всех ребят и руководителей, болельщиков.



Мне кажется, что за этот сезон смогли стать одним целым с болельщиками, особенно в последних играх. Наверное, сделали не совсем правильные моменты в конце сезона, когда у нас был выезд на Дальний Восток. На то, что сделала Уфа, не решились мы.



У нас получилось: мы начали плей-офф не с игры в Нижнем, а с домашней встречи, когда провели три игры дома и три на выезде — шесть игр через день с выездом на Дальний Восток. У нас получилась такая серия — почти плей-офф. Через три дня у нас уже „Торпедо“. То есть получился с „Торпедо“ второй круг. Две серии такие — шесть и семь игр.



Здесь нам было надо сработать лучше в этом направлении. Нужно было закрыть глаза на результат, который был бы. Потому что не важно, сколько очков мы взяли, ниже второго места не опустились бы. В целом по тому, как ребята сражались, какой хоккей мы показывали, я думаю, мы сделали шаг вперёд, стали сильнее. Я бы оценил положительно результат этого сезона», — цитирует тренера Sports.kz.

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