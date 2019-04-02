В. Сведберг: НХЛ — это мечта, но писать историю в КХЛ тоже хорошая перспектива

Защитник хоккейного клуба «Барыс» Виктор Сведберг рассказал о своём отношении к Континентальной хоккейной лиге.



«В „Барысе“ всё было здорово. Я получил серьёзное доверие от тренерского штаба и много играл. Команда была отличной и без меня, не хочу сказать, что сильно увеличил уровень „Барыса“. Намного легче переходить в команду, в которой всё работает хорошо. У нас была отличная игра во всех линиях, а на трибунах была горячая поддержка.



Плей-офф в КХЛ серьёзно отличается от НХЛ или АХЛ. Это другой менталитет и другой уровень. Было весело, и мы хотели пройти дальше, но ничего не получилось. Судейство было иным, чем в регулярном чемпионате, но с этим ничего не сделаешь.



Сложно сказать, что я хочу делать дальше. НХЛ — это мечта, но если не получается попасть туда, писать историю в КХЛ тоже хорошая перспектива. Сейчас я думаю так», — цитирует игрока Hockey Sverige.