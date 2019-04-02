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Макдэвид: хочу играть в плей-офф, ситуация меня совсем не радует

Макдэвид: хочу играть в плей-офф, ситуация меня совсем не радует
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о том, что его команда не сумела попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.

«На самом деле вопрос выхода «Эдмонтона» в плей-офф по-настоящему и не стоял. Мы играли недостаточно хорошо весь год.

Я разочарован, сильно разочарован. Наша команда хочет в плей-офф. Я хочу играть в плей-офф. Ситуация меня совсем не радует. Лето будет долгим», — передаёт слова Макдэвида в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэниэл Нюджент-Боумэн.

Макдэвид обновил личный рекорд по очкам за регулярный сезон НХЛ. Сейчас в его активе 115 (41+74) очков в 75 матчах сезона. Макдэвид идёт на втором месте в гонке бомбардиров с отставанием от лидера – Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» – на 10 очков.

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