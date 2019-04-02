«Сарыарка» снова победила «СКА-Неву», счёт в серии стал 3-0

Карагандинская «Сарыарка» на домашней площадке оказалась сильнее петербургского клуба «СКА-Нева» в полуфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:1. Общий счёт в противостоянии стал 3-0 в пользу подопечных Леонида Тамбиева. Отметим, что «СКА-Нева» заняла первое место в регулярном чемпионате, «Сарыарка» — только 10-е.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующие 20 минут команда из Караганды забила сразу три гола. Авторами точных бросков стали нападающие Олег Ломако, Александр Ремов и Максим Кицын. На 48-й минуте форвард «СКА-Невы» Павел Кукштель записал в актив заброшенную шайбу, установив окончательный счёт.

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