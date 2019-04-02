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«Сарыарка» снова победила «СКА-Неву», счёт в серии стал 3-0

«Сарыарка» снова победила «СКА-Неву», счёт в серии стал 3-0
Хоккей / ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» на домашней площадке оказалась сильнее петербургского клуба «СКА-Нева» в полуфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:1. Общий счёт в противостоянии стал 3-0 в пользу подопечных Леонида Тамбиева. Отметим, что «СКА-Нева» заняла первое место в регулярном чемпионате, «Сарыарка» — только 10-е.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующие 20 минут команда из Караганды забила сразу три гола. Авторами точных бросков стали нападающие Олег Ломако, Александр Ремов и Максим Кицын. На 48-й минуте форвард «СКА-Невы» Павел Кукштель записал в актив заброшенную шайбу, установив окончательный счёт.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
02 апреля 2019, вторник. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
3 : 1
0:0, 3:0, 0:1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 – Ломако (Сиксна) – 25:28 (5x4), 2:0 – Ремов (Зеленков, Зиазов) – 29:45 (5x5), 3:0 – Кицын (Метальников, Ремов) – 37:37 (5x5), 3:1 – Кукштель (Цицюра) – 47:28 (5x5)

Календарь плей-офф Высшей хоккейной лиги

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