Лучший бомбардир «Авангарда» в плей-офф Бек получил травму в Уфе

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Тейлор Бек не сумел доиграть третий матч серии с уфимским «Салаватом Юлаевым». Во втором периоде хоккеист получил травму, после которой не сумел продолжить игру. Бек — лучший бомбардир «Авангарда» в плей-офф, в его активе 18 (4+14) баллов.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек;

Емелин — Покка, Широков — Семёнов — Манукян;

Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов;

Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.