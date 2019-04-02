Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Тейлор Бек не сумел доиграть третий матч серии с уфимским «Салаватом Юлаевым». Во втором периоде хоккеист получил травму, после которой не сумел продолжить игру. Бек — лучший бомбардир «Авангарда» в плей-офф, в его активе 18 (4+14) баллов.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Семёнов — Манукян;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов;
Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.
Лучший бомбардир «Авангарда» в плей-офф Бек получил травму в Уфе