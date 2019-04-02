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«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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Лучший бомбардир «Авангарда» в плей-офф Бек получил травму в Уфе

Лучший бомбардир «Авангарда» в плей-офф Бек получил травму в Уфе
Хоккей / КХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Тейлор Бек не сумел доиграть третий матч серии с уфимским «Салаватом Юлаевым». Во втором периоде хоккеист получил травму, после которой не сумел продолжить игру. Бек — лучший бомбардир «Авангарда» в плей-офф, в его активе 18 (4+14) баллов.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Семёнов — Манукян;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов;
Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.

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