Женская сборная России уступила Чехии в товарищеском матче перед началом ЧМ

Женская национальная сборная России в Финляндии уступила Чехии в выставочном матче перед чемпионатом мира, встреча завершилась со счётом 2:3.



В роли капитана российской сборной выступила защитник Анна Шибанова, ассистенты — Ольга Сосина и Анна Шохина. В стартовой пятерке на лёд вышли пара защитников Нина Пирогова – Анна Шибанова и тройка нападения Александра Вафина – Анна Тимофеева – Ольга Сосина. В воротах с первых минут сыграла Надежда Морозова.



Первый период команды провели на равных, однако чуть больше, чем за пять минут до перерыва сборной Чехии удалось открыть счет в матче, отличилась Вендула Прибылова. Второй период прошел без заброшенных шайб.



В середине третьей двадцатиминутки Елене Дергачёвой с передач Анны Шохиной и Марии Баталовой удалось сравнять счёт, однако ненадолго. Спустя пять минут чешки усилиями Денисы Крицовой реализовали большинство и вновь вышли вперед, а следом Катерина Мрацова забила третий гол своей команды уже в равных составах. В концовке основного времени матча чешская сборная дважды нарушила правила и осталась на льду втроем, тренерский штаб россиянок в свою очередь заменил вратаря на шестого полевого. Воспользоваться численным преимуществом сумела защитник нашей команды Лиана Ганеева, которая сократила отрыв до минимума — 2:3. Именно с таким счётом завершилось основное время матча.



По завершении трёх периодов команды по договоренности сыграли пятиминутный овертайм в формате три на три, который завершился в пользу сборной Чехии, а также провели серию буллитов — ней победу одержали россиянки, победный бросок на счету Фанузы Кадировой.