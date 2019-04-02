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«Салават» победил «Авангард» в Уфе, счёт в серии стал 1-2

«Салават» победил «Авангард» в Уфе, счёт в серии стал 1-2
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 5:1. Подопечные Николая Цулыгина сократили отставание в серии, общий счёт противостояния теперь 1-2.

Уфимскому коллективу удался блестящий первый период: «Салават» забил сразу трижды, не пропустив ни разу. Авторами точных бросков стали защитник Артём Сергеев и нападающие Йоонас Кемппайнен и Теэму Хартикайнен. Во втором периоде команда Боба Хартли отыграла один гол усилиями форварда Дениса Зернова, забившего в большинстве. Точка в матче была поставлена в концовке заключительного периода, шайбы забросили Максим Майоров и Пётр Хохряков.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
02 апреля 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
5 : 1
3:0, 0:1, 2:0
Авангард
Омск
1:0 – Сергеев (Майоров, Хохряков) – 10:53 (5x5), 2:0 – Кемппайнен (Хартикайнен, Умарк) – 14:12 (5x5), 3:0 – Хартикайнен (Умарк, Ларсен) – 19:25 (5x5), 3:1 – Зернов (Деарне, Франсон) – 37:08 (5x4), 4:1 – Майоров (Жарков) – 58:50 (en), 5:1 – Хохряков (Кугрышев) – 59:42 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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