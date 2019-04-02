«Салават» победил «Авангард» в Уфе, счёт в серии стал 1-2

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 5:1. Подопечные Николая Цулыгина сократили отставание в серии, общий счёт противостояния теперь 1-2.



Уфимскому коллективу удался блестящий первый период: «Салават» забил сразу трижды, не пропустив ни разу. Авторами точных бросков стали защитник Артём Сергеев и нападающие Йоонас Кемппайнен и Теэму Хартикайнен. Во втором периоде команда Боба Хартли отыграла один гол усилиями форварда Дениса Зернова, забившего в большинстве. Точка в матче была поставлена в концовке заключительного периода, шайбы забросили Максим Майоров и Пётр Хохряков.

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