«Салават» — «Авангард»: хозяева провели 25 силовых приёмов, гости — 10

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 5:1. Подопечные Николая Цулыгина сократили отставание в серии, общий счёт противостояния теперь 1-2.



Статистика матча «Салават» — «Авангард»:



броски: 54 — 49

броски в створ: 29 — 30

голы: 5 — 1

вбрасывания: 41 — 28

блокированные броски: 14 — 16

силовые приёмы: 25 — 10

время в атаке: 12,42 — 09,48

штраф: 16 — 10.



Уфимскому коллективу удался блестящий первый период: «Салават» забил сразу трижды, не пропустив ни разу. Авторами точных бросков стали защитник Артём Сергеев и нападающие Йоонас Кемппайнен и Теэму Хартикайнен. Во втором периоде команда Боба Хартли отыграла один гол усилиями форварда Дениса Зернова, забившего в большинстве. Точка в матче была поставлена в концовке заключительного периода, шайбы забросили Максим Майоров и Пётр Хохряков.

«Салават» победил «Авангард» в Уфе, счёт в серии стал 1-2