Зернов: не видел, чтобы игроки «Салавата» пытались ударить меня в больное место

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:5, 2-1 в серии).



«Всё отлично, травмы не чувствую. Просто из-за скоростей тяжеловато было войти в игру. После первого периода привык. Мы знали, что они дома играют ещё активнее. Главное было — потерпеть в начале, но пропустили голы. Было тяжело вернуться. Много получили удалений, которые сломали нам игру.



Так сложилось, теперь будем настраиваться на следующую игру. Задача будет у нас такая же — выиграть. Нужно поменьше пропустить и побольше забить. Я не видел, чтобы у нас суета была.



Пытались ли меня ударить в больное место? А вы знаете, что у меня болит? Я вот не знаю, какое у меня больное место. А вы откуда знаете? Не видел, чтобы меня ловили», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Это настоящий «Салават»! Уфимцы вернулись домой и устроили шоу «Авангард» не имел никаких шансов на победу, а ещё потерял Тейлора Бека.