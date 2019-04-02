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Зернов: не видел, чтобы игроки «Салавата» пытались ударить меня в больное место

Зернов: не видел, чтобы игроки «Салавата» пытались ударить меня в больное место
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:5, 2-1 в серии).

«Всё отлично, травмы не чувствую. Просто из-за скоростей тяжеловато было войти в игру. После первого периода привык. Мы знали, что они дома играют ещё активнее. Главное было — потерпеть в начале, но пропустили голы. Было тяжело вернуться. Много получили удалений, которые сломали нам игру.

Так сложилось, теперь будем настраиваться на следующую игру. Задача будет у нас такая же — выиграть. Нужно поменьше пропустить и побольше забить. Я не видел, чтобы у нас суета была.

Пытались ли меня ударить в больное место? А вы знаете, что у меня болит? Я вот не знаю, какое у меня больное место. А вы откуда знаете? Не видел, чтобы меня ловили», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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