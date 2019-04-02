Бурмистров: писали, что «Салават» собрался в отпуск, хотелось доказать обратное

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров подвёл итоги встречи с «Авангардом» (5:1, 1-2 в серии).



«Отличная игра была, я считаю. С накалом плей-офф, много силовых приёмов, много стычек. Нам удалось сыграть в свою игру.



Мощно начали первый период? Некоторые уже написали, что мы собрались в отпуск. Мы хотели доказать, что это не так. Мне сначала было тяжело, но потом всё нормально стало. В раздевалке не говорят, что я вернулся и сразу победа. Такого нет.



Первая игра для меня и насколько отличаются серии плей-офф? Я думаю, это более скоростной и силовой хоккей. И они, и мы старались играть жёстче. Что делать с реализацией большинства? Счёт на табло. Зачем сейчас о негативе говорить. Мы после 4:1, конечно, поменяли кое-какие моменты. Вклад болельщиков в победу? Сумасшедший! Об этом даже говорить не надо, болельщики всегда нас поддерживают», — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Это настоящий «Салават»! Уфимцы вернулись домой и устроили шоу «Авангард» не имел никаких шансов на победу, а ещё потерял Тейлора Бека.