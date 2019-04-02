Сергеев: «Салават» вышел заряжённым, болельщики гнали вперёд

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев подвёл итоги встречи с «Авангардом» (5:1, 1-2 в серии).



«Хорошо сыграли, довольны результатом. За счёт чего так получилось сыграть после поражения? Поддержка болельщиков. Мой гол? Просто бросил, хорошо, что забил. Там большой трафик был, со льда не очень видно, куда шайба летит. Что сказал тренер перед игрой? Ну это не скажу.



Что помимо домашних трибун и активной игры заставило «Авангард» выглядеть не своим? Это плей-офф, они тоже сегодня хорошо играли, просто моментами мы их переигрывали. Была ставка на мощное начало? Нет, мы просто вышли заряжёнными, болельщики гонят вперёд, спасибо им. Достаточно много стычек было и в регулярном чемпионате. Для нас это не было сюрпризом», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Это настоящий «Салават»! Уфимцы вернулись домой и устроили шоу «Авангард» не имел никаких шансов на победу, а ещё потерял Тейлора Бека.