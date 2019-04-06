Кучеров обновил российский рекорд по количеству очков за сезон в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В концовке матча «молнии» ведут со счётом 6:3.

Бомбардирская раскладка Кучерова в сезоне-2018/19

Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров забил гол и отдал пас. Благодаря этому российский форвард достиг отметки 128 очков в нынешнем регулярном сезоне. Кучеров обновил российский рекорд НХЛ по количеству очков за сезон в НХЛ. Прежнее достижение принадлежало Александру Могильному и было установлено в сезоне-1992/93 (127 баллов).

Кучеров набрал 128 очков в 82 матчах – 41 гол и 87 результативных передач. Никита стал первым игроком за 13 лет, набравшим 125 очков в регулярке. В сезоне-2005/06 форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон набрал 125 (29+96) баллов.