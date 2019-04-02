Хартикайнен: в прошлой игре сыграл чисто, Емелин занял неудачную позицию

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен подвёл итоги встречи с «Авангардом» (5:1, 1-2 в серии).



«Сегодня была хорошая игра, хорошая атмосфера на трибунах. Здорово, что всё так сложилось. Плохая игра в большинстве? В третьем периоде мы вели — 3:1, результат нас устраивал, если бы счёт был не очень комфортным, сыграли бы иначе.



Были опасения, что не выйду на игры из-за возможной дисквалификации? Я несколько раз пересматривал тот эпизод, мои коньки были на льду. Думаю, сыграл чисто, просто Емелин занял неудачную позицию. Рад, что обошлось без травм. Буду играть дальше жестко, он — тоже. Это плей-офф, такое случается. Насколько важно выиграть с таким счётом? Это очень хорошо сказывается на уверенности. Конечно, всем нравится, когда забивают такой хорошей команде, с такой обороной. Это было важно с ментальной стороны, с точки зрения уверенности в себе», — передаёт слова Хартикайнена корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

КХЛ не будет наказывать Хартикайнена за силовой приём на Емелине