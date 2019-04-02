Хартли: и не думал, что обыграем «Салават» 4-0 в серии

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (1:5, 2-1 в серии).



«Мы ожидали, что в первом периоде команда соперника будет действовать активно, но пропустили три гола. Попытались догнать, но в этой игре мы не преуспели. Сделаем выводы. Мы вылетели из своей системы игры, получили много удалений. Расстроились эмоционально, отсюда и нарушения. Уфа играла лучше сегодня, и в этом все проблемы. Я и не думал, что обыграем «Салават» 4-0 в серии.



Бек травмирован. КХЛ не дисквалифицировала Хартикайнена? Мы ничего с этим не можем сделать, это не наше решение.



Мой разговор с лайнсменом? У него в записке был номер игрока, которого даже не было на нашей скамейке запасных. Я удивился и обсудил это с ним.



Возвращение Зернова? Нам дал зелёный свет медицинский штаб, который провёл отличную работу. Зернов тоже просился на лёд. Не волнуюсь за Дениса, он воин и хочет сражаться. Рады его возвращению», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Это настоящий «Салават»! Уфимцы вернулись домой и устроили шоу «Авангард» не имел никаких шансов на победу, а ещё потерял Тейлора Бека.