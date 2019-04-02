Цулыгин: в плей-офф все играют агрессивно, «Салават» знает игру Емелина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с «Авангардом» (5:1, 1-2 в серии).



«Очень здорово начали, в первом периоде сделали результат. Потом играли по счёту. Были ещё моменты, но самое главное, что правильно сыграли от обороны.



У нас каждый игрок на счету. Бурмистров принёс команде свежесть и активность. По большинству скажу так: забивать всегда надо. При счёте 3:1 была расслабленность, сыграли в большинстве не слишком хорошо.



Емелин играет агрессивно? Это плей-офф, здесь все играют агрессивно. Емелин — не исключение. Мы знаем, как он играет. Все к этому готовы.



Семёнов получил неоправданное удаление? Надо смотреть. Не вижу, что там неоправданного. Так увидели судьи. Если бы он разбежался и что-то сделал неоправданное, тогда другой вопрос. Какие у нас неоправданные удаления? Кемппайнен тыкнул после задержки, расстроился, тут соглашусь. Остальные – рабочие моменты, вроде выброса шайбы», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» провёл 9 хитов в первом периоде, гости дважды не могли встать со льда