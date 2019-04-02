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Сергей Бобровский — вторая звезда марта в НХЛ

Сергей Бобровский — вторая звезда марта в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила лучших хоккеистов марта.

Первой звездой месяца стал канадский нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, записавший на свой счёт 27 (7+20) баллов в 14 встречах.

Второй звездой марта стал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. Вратарь одержал девять побед в 13 матчах, отражая 94% бросков при коэффициенте надёжности 1,74.

Замкнул тройку лучших игроков месяца канадский форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, заработавший 23 (9+14) очка в 15 матчах.

Лучшим новичком стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннигтон, одержавший шесть побед в девяти матчах. Вратарь отражал 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,37.

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