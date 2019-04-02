Сергей Бобровский — вторая звезда марта в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила лучших хоккеистов марта.



Первой звездой месяца стал канадский нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, записавший на свой счёт 27 (7+20) баллов в 14 встречах.



Второй звездой марта стал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. Вратарь одержал девять побед в 13 матчах, отражая 94% бросков при коэффициенте надёжности 1,74.



Замкнул тройку лучших игроков месяца канадский форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, заработавший 23 (9+14) очка в 15 матчах.



Лучшим новичком стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннигтон, одержавший шесть побед в девяти матчах. Вратарь отражал 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,37.

Сейв Бобровского головой выглядел нереально. Но он даже не коснулся шайбы Сам в этом признался и рассказал, как было на самом деле. Красавец!