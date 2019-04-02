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Манукян: «Авангарду» хватит одного дня на восстановление, тренеры подготовили

Манукян: «Авангарду» хватит одного дня на восстановление, тренеры подготовили
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Артём Манукян поделился впечатлениями от третьего матча серии с «Салаватом» (1:5, 2-1 в серии).

«Тяжело сказать, что произошло. Мы знаем, у них хорошая команда. Надо отпустить эту игру, тяжело тут что-то говорить. Будем думать о следующем матче. Вроде играли хорошо, но не получилось в начале забить, сами пропустили быстрые голы. Будем работать дальше.

Думаю, хватит одного дня на восстановление. Тренеры по физподготовке проделали работу, мы хорошо подготовлены. О чём говорили в раздевалке – секрет, он останется внутри команды. Жёсткая игра была, вот так получилось с удалениями. Честно, не знаю, почему их было так много», — передаёт слова Манукяна корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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