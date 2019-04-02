Емелин – о Хартикайнене: если пытаться ему мстить, то играть себе в минус

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин подвёл итоги третьего матча с «Салаватом» (1:5, 2-1 в серии).



«Мы проигрывали в скоростях, поэтому допускали ошибки и не успевали за соперником. «Салават» играет дома, получил эмоциональный подъём от своих трибун. Мы старались играть проще, выводить шайбу из своей зоны, поменьше в ней играть.



Тройка, в которой играет Хартикайнен, хорошая. Она создаёт большинство моментов и голов. Против лидеров всегда сложно играть. Не хочу обсуждать, почему его не наказали. Все решения вынесены и забыты. Если пытаться ему мстить, то играть себе в минус. Стараемся играть правильно. Специально ли он с меня сбил шлем? У него спросите. Это игра», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хартикайнен: в прошлой игре сыграл чисто, Емелин занял неудачную позицию