Пьетранджело: Тарасенко — фантастический парень, мы с ним вместе взрослели

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело оценил игру российского нападающего Владимира Тарасенко.



«Мы все знаем, что у Тарасенко один из лучших бросков в мире. Но он ответственен в обоих концах площадки, он голоден в атаке и при игре в обороне. Твоей команде всегда нужна супервезда, кто умеет делать эти вещи. Быть при этом человеком, который в состоянии забросить 30 шайб, несмотря на самые сложные матчапы от соперников, это чертовски хороший баланс.



Достаточно пяти минут с ним, чтобы понять, какой это фантастический парень. Всегда очень интересно наблюдать за тем, как молодой парень приезжает из другой страны, едва говоря по-английски. А затем матереет, у него появляются семья, дети, он покупает дом. Мы с ним вместе взрослели на протяжении последних четырех-пяти лет. Это человек, с которым приятно делить раздевалку. Он хочет побеждать. Он просто невероятен во взаимоотношениях с комьюнити. Если кто заслуживает представлять всю организацию, лучше него человека не найти», — цитирует защитника официальный сайт лиги.

Тарасенко затащил «Сент-Луис» в плей-офф! Спасли потерянный сезон «Рейнджерам» — победу, «блюзменам» — путёвку в плей-офф.