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Коберн: у Сергачёва отличное чувство большинства, его должны уважать соперники

Коберн: у Сергачёва отличное чувство большинства, его должны уважать соперники
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэйден Коберн поделился мнением об игре партнёра по команде — российского защитника Михаила Сергачёва.

«У Сергачёва отличное чувство большинства. Весь год он вёл второе большинство, поэтому знает, что делает. У него также прекрасный бросок от синей линии. Соперники должны это уважать», — приводит слова Коберна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Двадцатилетний Сергачёв в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 73 встречах и записал на свой счёт 31 (6+25) балл при показателе полезности "+12" и 24 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводит на площадке около 18 минут за встречу.

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