Барбашёв: на старте сезона у Тарасенко не шла игра, но теперь он разошёлся

Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал об общении с российским форвардом Владимиром Тарасенко.



«В начале сезона он вышел после травмы, какие-то моменты не шли, команда проигрывала плюс новые партнёры. Но в последние три месяца Тарасенко разошёлся и превратился, на мой взгляд, в одного из лучших игроков лиги. Очень приятно наблюдать за ним, быть его партнёром по команде.



Мы всегда вместе сидим. Не знаю, почему так вышло. Очень удобно, что не нужно кричать что-то через всю раздевалку на русском. Чаще всего говорим об игре. Что у кого получается, что-то можем друг другу подсказать. Чаще он подсказывает, конечно», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Тарасенко затащил «Сент-Луис» в плей-офф! Спасли потерянный сезон «Рейнджерам» — победу, «блюзменам» — путёвку в плей-офф.