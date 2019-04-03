Сидни Кросби опередил Бобби Кларка по количеству очков в НХЛ

«Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. После первого периода счёт равный — 1:1.

На последней минуте первого периода отличился нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел, которому ассистировал Сидни Кросби. Благодаря голевому пасу Сидни достиг отметки 1211 очков за карьеру, сравнявшись с капитаном «Вашингтоном Кэпиталз» Александром Овечкиным. Они делят 44-е место в лиге по количеству набранных очков. Кросби обогнал Бобби Кларка (1210 очков).

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Следующей целью для Сидни являются позиции Джереми Рёника (1216 баллов). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (2857), второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887).