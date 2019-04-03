Мэтт Каллен догнал Стива Айзермана по количеству матчей в НХЛ

«Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. После первого периода счёт равный — 1:1. На последней минуте первого периода отличился нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел, которому ассистировал Сидни Кросби. Благодаря голевому пасу Сидни сравнялся с Александром Овечкиным по очкам в НХЛ.

Эта игра стала 1514-й в карьере нападающего «Питтсбурга» Мэтта Каллена. Он вышел на 19-е место по играм в НХЛ, повторив результат Стива Айзермана.

42-летний Каллен является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли: в составе «Каролины Харрикейнз» в 2006 году и «Питтсбурга» в 2016 и 2017 годах. Также Мэтт принимал участие в четырёх чемпионатах мира (1998-1999, 2003-2004) и молодёжном чемпионате мира 1996 года.