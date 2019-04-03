«Монреаль» победил «Тампу», Кучеров не смог приблизиться к рекорду Могильного

«Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:2.

Гости открыли счёт на третьей минуте, когда Стивен Стэмкос рикошетом от Макса Доми застал врасплох Кэри Прайса. Хозяевам удалось отыграться усилиями Нейта Томпсона. Во втором периоде команды снова обменялись заброшенными шайбами в той же последовательности — на гол Седрика Пакетта ответил Йоэль Армия. Решающим стал третий период, когда на первый план вышел Арттури Лехконен. Финский форвард сначала отличился сам, а затем ассистировал Доми.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров завершил матч без очков и не смог приблизиться к национальному рекорду Александра Могильного. Андрей Василевский провёл матч в запасе, ворота «Тампы» защищал номинально третий номер команды Эдди Паскуале.