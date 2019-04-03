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«Монреаль» победил «Тампу», Кучеров не смог приблизиться к рекорду Могильного

«Монреаль» победил «Тампу», Кучеров не смог приблизиться к рекорду Могильного
Хоккей / НХЛ

«Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:2.

Гости открыли счёт на третьей минуте, когда Стивен Стэмкос рикошетом от Макса Доми застал врасплох Кэри Прайса. Хозяевам удалось отыграться усилиями Нейта Томпсона. Во втором периоде команды снова обменялись заброшенными шайбами в той же последовательности — на гол Седрика Пакетта ответил Йоэль Армия. Решающим стал третий период, когда на первый план вышел Арттури Лехконен. Финский форвард сначала отличился сам, а затем ассистировал Доми.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
4 : 2
1:1, 1:1, 2:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Стэмкос – 02:28 (5x5), 1:1 – Томпсон (Байрон, Бенн) – 12:23 (5x5), 1:2 – Пакетт (Эрни, Чернак) – 24:18 (5x5), 2:2 – Армиа (Татар, Дано) – 27:32 (5x5), 3:2 – Лехконен (Мете, Шоу) – 47:47 (5x5), 4:2 – Доми (Лехконен, Бенн) – 50:08 (5x5)

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров завершил матч без очков и не смог приблизиться к национальному рекорду Александра Могильного. Андрей Василевский провёл матч в запасе, ворота «Тампы» защищал номинально третий номер команды Эдди Паскуале.

Кучеров готов побить русский рекорд НХЛ всех времён! LIVE
Осталось три матча и два очка до Александра Могильного.
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