«Каролина» в гостях обыграла «Торонто», «Детройт» одержал шестую победу кряду

«Каролина Харрикейнз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дубль в составе победителей оформил защитник Даги Хэмилтон. 2 (1+1) очка набрал Джордан Стаал. Голкипер «Харрикейнз» Петр Мразек отразил 23 броска из 24.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 1 секунду, нанёс пять бросков в створ ворот и не отметился результативными действиями. Защитник «Торонто» Никита Зайцев совершил 5 силовых приёмов.



В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» победил «Питтсбург Пингвинз» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Для «Ред Уингз» эта победа стала шестой кряду.