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«Каролина» в гостях обыграла «Торонто», «Детройт» одержал шестую победу кряду

«Каролина» в гостях обыграла «Торонто», «Детройт» одержал шестую победу кряду
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дубль в составе победителей оформил защитник Даги Хэмилтон. 2 (1+1) очка набрал Джордан Стаал. Голкипер «Харрикейнз» Петр Мразек отразил 23 броска из 24.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 1 секунду, нанёс пять бросков в створ ворот и не отметился результативными действиями. Защитник «Торонто» Никита Зайцев совершил 5 силовых приёмов.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» победил «Питтсбург Пингвинз» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Для «Ред Уингз» эта победа стала шестой кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 4
0:1, 1:1, 0:2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Уильямс – 18:03 (5x5), 0:2 – Хэмилтон (Ферланд, Стаал) – 22:14 (5x4), 1:2 – Таварес (Райлли, Марнер) – 30:55 (5x4), 1:3 – Стаал (Нидеррайтер) – 49:36 (5x5), 1:4 – Хэмилтон (Терявяйнен) – 59:13 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4 : 1
1:1, 1:0, 2:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Бертуцци (Атанасиу, Ларкин) – 10:20 (5x4), 1:1 – Кессел (Кросби, Гюнцель) – 19:38 (5x5), 2:1 – Бертуцци (Хельм, Ларкин) – 30:26 (5x5), 3:1 – Манта (Ларкин, Гронек) – 51:24 (5x5), 4:1 – Манта (Бертуцци, Кронвалль) – 58:06 (5x5)
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