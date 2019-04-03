Радулов обновил личный рекорд по голам за регулярный сезон НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» дома принимает «Филадельфию Флайерз». Счёт после второго периода — 4:2 в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Третью шайбу «Далласа» забросил Александр Радулов. 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за сезон (28 заброшенная шайба). Всего за карьеру в лиге Радулов забросил 120 шайб.

Видео гола Радулова также доступно на официальном сайте НХЛ.

В этой встрече россиянин также отметился двумя результативными передачами. Сейчас в его активе 69 (28+41) очков в 68 матчах сезона.

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков.