Радулов обновил личный рекорд по голам за регулярный сезон НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» дома принимает «Филадельфию Флайерз». Счёт после второго периода — 4:2 в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Третью шайбу «Далласа» забросил Александр Радулов. 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за сезон (28 заброшенная шайба). Всего за карьеру в лиге Радулов забросил 120 шайб.
Видео гола Радулова также доступно на официальном сайте НХЛ.
В этой встрече россиянин также отметился двумя результативными передачами. Сейчас в его активе 69 (28+41) очков в 68 матчах сезона.
«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков.
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