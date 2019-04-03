4 очка Радулова и 32 сейва Худобина помогли «Далласу» разгромить «Филадельфию»

«Даллас Старз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась с разгромным счётом 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Флайерз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал нападающий «Далласа» Александр Радулов, который набрал 4 (2+2) балла за результативность. По два очка в составе победителей набрали: Джейсон Дикинсон (1+1), Эса Линделль (1+1), Тайлер Сегин (0+2) и Йон Клингберг (0+2). Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 32 броска из 34.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 31 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» дома разгромил «Виннипег Джетс» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).