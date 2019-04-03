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4 очка Радулова и 32 сейва Худобина помогли «Далласу» разгромить «Филадельфию»

4 очка Радулова и 32 сейва Худобина помогли «Далласу» разгромить «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась с разгромным счётом 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Флайерз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал нападающий «Далласа» Александр Радулов, который набрал 4 (2+2) балла за результативность. По два очка в составе победителей набрали: Джейсон Дикинсон (1+1), Эса Линделль (1+1), Тайлер Сегин (0+2) и Йон Клингберг (0+2). Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 32 броска из 34.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 31 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» дома разгромил «Виннипег Джетс» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
6 : 2
2:0, 2:2, 2:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Дикинсон (Сегин, А. Радулов) – 01:34 (5x5), 2:0 – Линделль (Цуккарелло, А. Радулов) – 04:14 (5x4), 2:1 – Линдблом (Патрик, Конечны) – 21:13 (5x5), 2:2 – Гостисбер (Жиру, Ворачек) – 31:33 (5x4), 3:2 – А. Радулов (Сегин, Клингберг) – 36:39 (5x4), 4:2 – Питлик (Хинц, Линделль) – 38:40 (5x5), 5:2 – Комо (Факса, Клингберг) – 49:33 (5x5), 6:2 – А. Радулов (Дикинсон) – 49:43 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
5 : 1
3:0, 1:1, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Паризе (Пэтерин, Цукер) – 09:04 (5x5), 2:0 – Паризе (Сутер) – 12:16 (5x5), 3:0 – Раск (Бродин) – 18:08 (5x5), 4:0 – Эрикссон Эк (Канин, Гринвей) – 30:29 (5x5), 4:1 – Труба (Уилер) – 36:13 (4x5), 5:1 – Фолиньо (Браун) – 55:11 (5x5)
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