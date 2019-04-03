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«Колорадо» разгромил «Эдмонтон», у Задорова передача и «+3»

«Колорадо» разгромил «Эдмонтон», у Задорова передача и «+3»
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась с разгромным счётом 6:2 (0:2, 4:0, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Ойлерз» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в этом матче отметился форвард «Колорадо» Александр Керфут. В составе победителей по 2 очка набрали Тайсон Бэрри (1+1) и Габриэль Ландеског (0+2). Голкипер хозяев Семён Варламов отразил 27 бросков из 29.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 57 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 6 силовых приёмов, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+3».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
6 : 2
0:2, 4:0, 2:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Лучич (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс) – 09:20 (5x5), 0:2 – Нурс (Ганье, Ньюджент-Хопкинс) – 13:01 (5x5), 1:2 – Маккиннон (Ландеског) – 24:56 (5x4), 2:2 – Бэрри (Задоров) – 25:56 (5x5), 3:2 – Керфут (Ньето, Джонсон) – 27:43 (5x5), 4:2 – Уилсон (Калверт, Коул) – 32:04 (5x5), 5:2 – Керфут (Ландеског, Бэрри) – 47:30 (5x5), 6:2 – Андригетто (Джост, Бурк) – 55:07 (5x5)
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