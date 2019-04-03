«Колорадо» разгромил «Эдмонтон», у Задорова передача и «+3»

«Колорадо Эвеланш» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась с разгромным счётом 6:2 (0:2, 4:0, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Ойлерз» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в этом матче отметился форвард «Колорадо» Александр Керфут. В составе победителей по 2 очка набрали Тайсон Бэрри (1+1) и Габриэль Ландеског (0+2). Голкипер хозяев Семён Варламов отразил 27 бросков из 29.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 57 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 6 силовых приёмов, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+3».