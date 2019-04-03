Микко Коскинен совершил невероятный сейв в матче с «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась с разгромным счётом 6:2 (0:2, 4:0, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Ойлерз» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Ворота «Ойлерз» в этом матче защищал финский голкипер Микко Коскинен, который отразил 23 броска. Самый эффектный сейв он сделал в начале второго периода, когда, лёжа на спине, отразил шайбу выставленной за спину ловушкой после броска Натана Маккиннона.

Видео сейва можно Коскинена посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков.