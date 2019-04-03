Радулов впервые в сезоне набрал 4 очка в одном матче

«Даллас Старз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась с разгромным счётом 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Флайерз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В четырёх результативных атаках «Даллас» принял участие российский нападающий Александр Радулов, который оформил дубль и дважды ассистировал партнёрам. Россиянин впервые в сезоне набрал четыре очка за матч.

В этой встрече 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за сезон (29). Сейчас в его активе 70 (29+41) очков в 68 матчах сезона.

Посмотреть видео голов Радулова можно на официальном сайте лиги.

