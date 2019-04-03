Радулов: здорово наконец-то выйти в плей-офф, через неделю начинается веселье

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов поделился эмоциями после матча с «Филадельфией Флайерз» (6:2), в котором ему удалось набрать 4 (2+2) очка. После этой победы клуб из Техаса гарантировал себе место в плей-офф НХЛ.

«Здорово наконец-то выйти в плей-офф. Мы весь год над этим работали, через неделю начинается веселье. Надо готовиться. После сегодняшней победы все думали: «Вау, наконец-то!». Поддержка болельщиков была невероятной, нам нужны их эмоции. После матча все были немного уставшими и счастливыми», — приводит слова Радулова пресс-служба «Далласа».

Видео также доступно в официальном «твиттере» «Даллас Старз».

В этой встрече 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за сезон (29). Сейчас в его активе 70 (29+41) очков в 68 матчах сезона.