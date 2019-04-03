«Коламбус» по дополнительным показателям обходит «Монреаль» в борьбе за плей-офф

«Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 6:2. Этим поражением команда Джона Тортореллы серьёзно ухудшила шансы на выход в плей-офф.

Осечками «Блю Джекетс» в параллельных встречах воспользовались «Каролина Харрикейнз» (победа в игре с «Торонто Мэйпл Лифс») и «Монреаль Канадиенс» (победа в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг»). Благодаря этим результатам «Каролина» с 95 очками вышла на седьмое место в Восточной конференции, пройдя «Коламбус» (94).

Турнирное положение и календарь оставшихся матчей

Более того, «Коламбус» занимает восьмое место на Востоке только по дополнительным показателям. У «Монреаля» меньше побед в игровое (основное и дополнительное) время матча. «Питтсбург Пингвинз» имеет в активе 97 очков, что не гарантирует команде Майка Салливана попадание в Кубке Стэнли. Всем командам осталось провести по два матча.

Бобровский в матче с «Бостоном» пропустил курьёзную шайбу